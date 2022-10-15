19.6 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

سجل الأجانب صافي بيع بنحو 19.6 مليار جنيه بالبورصة المصرية بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 2 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853.74 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 70 للأسهم المتوسطة"، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.74% ليغلق عند مستوى 12115.38 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة.

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.139 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.068 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.