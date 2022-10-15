أخر ظهور لـ شيرين عبدالوهاب قبل خضوعها لعملية الرباط الصليبي| شاهد

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي، فور إعلانها عن الخضوع لعملية جراحية نتيجة الإصابة بـ الرباط الصليبي إثر سقوطها فى منزلها.

كان أخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب هو يوم الأثنين الماضي عندما حلت ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة القديرة إسعاد يونس.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الحلقة المذاعة على قناة دي أم سي بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات.

تميز فستان شيرين عبد الوهاب بانه مصنوع من القماش الشيفون، كما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب