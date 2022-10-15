عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخر ظهور لـ شيرين عبدالوهاب قبل خضوعها لعملية الرباط الصليبي| شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي، فور إعلانها عن الخضوع لعملية جراحية نتيجة الإصابة بـ الرباط الصليبي إثر سقوطها فى منزلها.

txt

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة جيلان علاء في حفل زفافها

txt

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

txt

ملفت وبسيط... سر غير متوقع لـ جمال مكياج ياسمين عز

txt

راق وأنيق.. فستان درة في عيد ميلاد زوجها يخطف الأنظار| شاهد

كان أخر ظهور للفنانة  شيرين عبد الوهاب هو يوم الأثنين الماضي عندما حلت ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة القديرة إسعاد يونس.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الحلقة المذاعة على قناة دي أم سي بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات.

تميز فستان شيرين عبد الوهاب بانه مصنوع من القماش الشيفون، كما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

شيرين عبد الوهاب 

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب أزمات شيرين عبد الوهاب أزمة شيرين عبد الوهاب أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب أغنية شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

3.5 جنيه للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

بدون وجه حق.. سيدة تصرف معاش زوجها لمدة 17 سنة بسوهاج

موضوعات متعلقة

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة جيلان علاء في حفل زفافها

طريقة عمل كيكة الجزر في البيت.. أحلى من المحلات

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

بدون لحوم... طريقة عمل فطائر الجبنة والشبت

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

طريقة عمل شوربة الشعيرية بالخضار.. لذيذة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض وأسباب وأعراض الكوليرا

بعد ظهور حالات في لبنان وسوريا.. كيفية الوقاية من مرض الكوليرا

ترشيحاتنا

الفاجعة 18| حزن شديد يخيم علي مدينة جرجيس التونسية.. ما القصة؟

تنفيذ 8136 وحدة "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة

ريحوا الشابة وسرقوا ذهبها.. قصة عودة ريا وسكينة من جديد في القليوبية

ابتزها بصور فاضحة.. حكم تاريخي على هولندي تحرش بكندية عبر الإنترنت

التنظيم والإدارة ينتهي من تنفيذ برنامج تدريبي في التخطيط الاستراتيجي بمجلس الوزراء السوداني

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخر ظهور لـ شيرين عبدالوهاب قبل خضوعها لعملية الرباط الصليبي| شاهد

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

فيديو

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ