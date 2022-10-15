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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية تشارك فى الملتقى الثاني لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية

وفد جامعة المنوفية
وفد جامعة المنوفية

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن وفد طلابى من الجامعة تحت إشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يشارك في الملتقى الثاني لطلاب من أجل مصر على مستوى الجمهورية، وتستضيفه جامعة الأسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة جميع الجامعات المصرية، ويرأس وفد جامعة المنوفية الدكتور اسلام فيض الله المنسق العام لطلاب من أجل مصر بالجامعة.

يتضمن الملتقى عرض للأنشطة الطلابية خلال السنوات الماضية، وورش عمل للطلاب ولقاءات مفتوحة وعدد من الندوات التوعوية والتثقيفية.

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وأكد مبارك، دعم الجامعة الكامل لمختلف الأنشطة الطلابية والأسر الطلابية لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم واكتساب الخبرات والمهارات المختلفة من خلال المشاركة فى اللقاءات والتجمعات والملتقيات الطلابية من مختلف الجامعات، تأكيدا لدور الطلاب فى تحقيق أهداف الدولة، وماتوليه القيادة السياسية الحكيمة لدعم الطلاب صناع المستقبل وأهمية دورهم فى الطريق إلى الجمهورية الجديدة، وتسليحهم بمختلف المهارات لمواكبة سوق العمل الداخلى والخارجى.

وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
وفد طلاب المنوفية
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