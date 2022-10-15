عضو كبار العلماء: بذيء اللفظ في الحج أو العمرة يعكّر صفو الأراضي المقدسة

بعدما شاركت الإعلامية سالي عبد السلام، صورة لها برفقة زوجها اثناء أدائهما للعمرة، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، جاءت تعليقات انتقادًا لها على ظهورها بالمكياج وطلاء الأظافر وهى فى الحرم المكي، فيما ردت الإعلامية على احد التعليقات “ انضفي يا صفرا دا الدكتور بتاعي من غير عمليات التجميل”.

فيما علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم الرد على أحد في السوشيال بالفاظ خلال العمرة ؟، قائلاً: لا شك ان الالفاظ البذيئة محاسب عليها من الله، مستشهدًا بقوله تعالى {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الألفاظ والبذاءة من الشيطان، ومن تكلم بهذه الطريقة أثناء العمرة فهي بذلك تريد ان تعكر صفو الاسلام وصفو الاراضي المقدسة، ويجب عليها ان تتثقف ثقافة دينية.

وتابع قائلاً: ففى احدي الكنائس لا تدخل المرأة الكنيسة الا وهى ترتدي ملابس السيدة مريم عليها السلام فكيف بالأراضي المقدسة ؟.