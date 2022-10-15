عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون الزمالك.. أحمد الأحمر ونجما الفريق في كأس العالم للأندية لكرة اليد

أحمد الأحمر نجم كرة
أحمد الأحمر نجم كرة اليد في الزمالك

رغم عدم مشاركة فريق كرة اليد بنادي الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد بعد هزيمته الأخيرة من الترجي التونسي في البطولة العربية، خلالمباراة درامية في الحظات الأخير إلا أن نجوم فريق الزمالك وعلى رأسهم أحمد الأحمر سيكونوا مشاركين في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

نجوم الزمالك في كأس العالم

عدم مشاركة الزمالك في البطولة لا يتنافى أبدا مع كونه فريق كبير ويتزعم القارة الإفريقية والمنطقة العربية في اللعبة ولا يتنافى أبدا مع كونه يمتلك أفضل اللاعبين في كرة اليد، واتضح هذا جليا عندما طلب أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد استعارة 3 من أهم نجوم الفريق للمشاركة في البطولة.

أعلن نادي الخليج السعودي، التعاقد مع أحمد الأحمر أسطورة نادي الزمالك في كرة اليد، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

الخليج السعودي

وكتب الحساب الرسمي لنادي الخليج السعودي عبر صفحته الرسمية على تويتر: “ماقدرنا نوصفك.. اكتفينا بالعنوان.. الهرم المصـرى «أحمد الأحمر» خلجاوي”.

ويعد أحمد الأحمر من أساطير نادي الزمالك في كرة اليد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى نادي الخليج السعودي قد تقدم بعرض لمسئولي الزمالك لإستعارة أحمد الأحمر، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 24 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وأعلن نادي الخليج السعودي أيضا عن استعارة نجمي الفريق حسن قداح والحارس كريم هنداوي للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وكان الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الترجي التونسي بقيادة مديره الفني المصري باسم السبكي، توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري، عقب فوزه على الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة 28 - 24.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء باب سويقة بنتيجة 12 - 10، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني الذي أقيم على صالة الحمامات.

وشهد اللقاء مؤازرة كبيرة من الجماهير التونسية لفريق الذهب والدم بهدف حصد اللقب الثاني له في تاريخه بعد لقب 2013.

وحرم الترجي الزمالك من اللقب الثاني خلال أيام قليلة بعدما فاز عليه مسبقًا وحصد لقب البطولة العربية وضمن التأهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" واضاف الترجي بطولة جديدة له، وهي البطولة الرابعة في سجلات الأندية التونسية.

الزمالك أحمد الأحمر كأس العالم للأندية لكرة اليد كرة اليد الترجي كأس العالم كريم هنداوي حسن قداح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

عمرو أديب معلقا على أزمة الدواجن: لا حياة لمن يكاكي

دوري روشن السعودي.. الطائي يحتج رسميا ضد الهلال لـ سبب غريب| تفاصيل

الإسماعيلي يشكر الأهلي بسبب ملعب المباراة.. تفاصيل

بورصة السيارات.. أوفر برايس 100 ألف جنيه على أسعار فيات تيبو 2022

بشائر «كولر».. أول تعليق من بركات عن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري|فيديو

مفاجأة .. محمد بركات يكشف أفضل لاعبي الأهلي أمام الاتحاد المنستيري |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ