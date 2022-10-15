بدون الزمالك.. أحمد الأحمر ونجما الفريق في كأس العالم للأندية لكرة اليد

رغم عدم مشاركة فريق كرة اليد بنادي الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد بعد هزيمته الأخيرة من الترجي التونسي في البطولة العربية، خلالمباراة درامية في الحظات الأخير إلا أن نجوم فريق الزمالك وعلى رأسهم أحمد الأحمر سيكونوا مشاركين في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

نجوم الزمالك في كأس العالم

عدم مشاركة الزمالك في البطولة لا يتنافى أبدا مع كونه فريق كبير ويتزعم القارة الإفريقية والمنطقة العربية في اللعبة ولا يتنافى أبدا مع كونه يمتلك أفضل اللاعبين في كرة اليد، واتضح هذا جليا عندما طلب أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد استعارة 3 من أهم نجوم الفريق للمشاركة في البطولة.

أعلن نادي الخليج السعودي، التعاقد مع أحمد الأحمر أسطورة نادي الزمالك في كرة اليد، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

الخليج السعودي

وكتب الحساب الرسمي لنادي الخليج السعودي عبر صفحته الرسمية على تويتر: “ماقدرنا نوصفك.. اكتفينا بالعنوان.. الهرم المصـرى «أحمد الأحمر» خلجاوي”.

ويعد أحمد الأحمر من أساطير نادي الزمالك في كرة اليد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى نادي الخليج السعودي قد تقدم بعرض لمسئولي الزمالك لإستعارة أحمد الأحمر، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 24 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وأعلن نادي الخليج السعودي أيضا عن استعارة نجمي الفريق حسن قداح والحارس كريم هنداوي للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وكان الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الترجي التونسي بقيادة مديره الفني المصري باسم السبكي، توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري، عقب فوزه على الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة 28 - 24.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء باب سويقة بنتيجة 12 - 10، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني الذي أقيم على صالة الحمامات.

وشهد اللقاء مؤازرة كبيرة من الجماهير التونسية لفريق الذهب والدم بهدف حصد اللقب الثاني له في تاريخه بعد لقب 2013.

وحرم الترجي الزمالك من اللقب الثاني خلال أيام قليلة بعدما فاز عليه مسبقًا وحصد لقب البطولة العربية وضمن التأهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" واضاف الترجي بطولة جديدة له، وهي البطولة الرابعة في سجلات الأندية التونسية.