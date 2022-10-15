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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر.. ديانا كرزون تتألق بإطلالة أنثوية ناعمة

ديانا كرزون
ديانا كرزون

تألقت النجمة ديانا كرزون فى جلسة تصوير جديدة؛ وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 

وبدت ديانا كرزون بلوك كاجوال مرتدية سوى شيرت باللون الأحمر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي مكياج جذاب واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

 


 

وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون،  أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.
 

وأحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مؤخرا حفلا غنائياً ضمن مهرجان صيف عمان، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما أحيت ديانا كرزون مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن.
 

وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

 

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IMG_٢٠٢٢١٠١٥_١٩٠٥١٠
جلسة تصوير جديدة ديانا كرزون مكياج جذاب النجمة الأردنية ديانا كرزون بإطلالة انثوية لوك كاجوال

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