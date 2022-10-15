10 ملايين مصري.. عضو صحة النواب يطالب بمبادرة رئاسية للقضاء على الإدمان

أكد النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مريض إدمان بمصر، حيث يعد ذلك الرقم كبيرا بالنسبة لإجمالي عدد السكان، لافتا إلي أنه خلال الأونة الأخيرة ظهرت مواد مخدرة مستحدثة تتكون من مواد كيماوية عالية الخطورة علي مخ الإنسان ومستوي الصحة للأفراد بشكل عام.

مبادرة رئاسية

وطالب “ رضوان” في تصريح خاص لـ “ صدي البد”، بإطلاق مبادرة رئاسية للقضاء علي الإدمان تستهدف تقديم الفحص الطبي والعلاج والتأهيل لشريحة محددة من المجتمع من سن 15 لـ 40 عام، حيث ذلك السن بداية التعاطي لدي الكثير من المراهقين، لتكون هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي ولتحاكي المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها للقضاء علي العديد من الفيروسات والأمراض الخطيرة.

كما نوه عضو لجنة الصحة، إلي أهمية إيجاد تنسيق للجهود المشتركة بين الوزارات المعنية بهذا الملف وهي الصحة والتضامن والقوي العاملة والثقافة، إضافة إلي وزارة الشباب الذي يقع عليها دور أكبر فيما يخص التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وذلك بسبب كثرة مديرياتها ومراكز الشباب بالأحياء والقري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن المواد المخدرة الكيماوية هي الأكثر شيوعا حاليا وهي السبب الرئيسي في إصابة العديد من الأشخاص بالإضطرابات النفسية الناجم عنها حوادث الطرق وغيرها من الجرائم التي يكون سبب حدوثها هو التعاطي، موضحا أن الفترة الراهنة تتطلب عدم التوقف في وتيرة علاج هؤلاء المرضي.

وأختتم النائب حديثه، قائلا: “لدي تصور فكري لمجابهة ظاهرة الإدمان بشكل فعال سأناقشه في مجلس النواب أثناء متابعة هذا الملف”، مطالبا الإعلام بالتوعية بأن مريض الإدمان له حق العلاج دون حرج أو الخوف من نظرة المجتمع.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن وجهت بالتوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث، كذلك تخصيص أقسام خاصة لعلاج المراهقين من مرضى الإدمان، وأيضا اقسام لعلاج الامراض المصاحبة للإدمان " تشخيص المزدوج " بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن ، ومع بداية عام 2023 ،سيرتفع عدد المراكز العلاجية الى 33 مركز علاجي ،حيث من المقرر افتتاح مراكز جديدة في العديد المحافظات ،بعدما كان عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز 12 مركز علاجي عام 2014 .



