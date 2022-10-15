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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استمرار دعم الخبز.. فخري الفقي: 7 مليارات دولار قيمة قرض صندوق النقد لـ مصر

صدى البلد

أكد  فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي بدأ إعداده مارس الماضي، أصبح فى الرتوش الأخيرة.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن الوفد المصرى وصندوق النقد الدولى، اتفقا على خطة من 3 محاور، أولها دور القطاع الخاص ووثيقة سياسة ملكية الدولة، المحور الثانى الدعم بكافة أشكاله، معقبا:" صندوق النقد الدولى تفهم ما يتعلق بدعم رغيف الخبز وسيستمر كما هو".

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المحور الثالث يتعلق بتحديد سعر الصرف.

اتفاق مع الصندوق

وأضاف: صندوق النقد أعلن أن الدول التي تدخل في اتفاق مع الصندوق يستفيدون من الصندوق الجديد، ومصر تستحق مليار ونصف دولار  من هذا الصندوق الجديد وتقوم بتسديده على 20 سنة  بفوائد ميسرة  وفترة سماح 10 سنوات ".

ولفت فخري الفقي:"  وفقا لتقديراتي يمكن أن تكون قيمة قرض صندوق النقد الدولي بـ 5 مليارات دولار إضافة إلى مليار ونصف من الصندوق الجديد الذي أعُلن عنه ، وقد يصل قيمة قرض صندوق النقد لمصر لـ 7 مليارات دولار ".

 

صندوق النقد صندوق النقد الدولى مجلس النواب برنامج الاصلاح الاقتصادي النقد الدولي

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