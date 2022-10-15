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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير الحرب الكيميائية يكشف سر إنشاء السلاح وأهميته | فيديو

مدير الحرب الكيميائية
مدير الحرب الكيميائية

قال اللواء أركان حرب عبدالحميد سيد أحمد، مدير الحرب الكيميائية، إن سلاح الحرب الكيميائية في العصر الحديث وعصر النهضة بدأ عندما أوفد محمد علي باشا العديد من البعثات لأوروبا، وضمت أول بعثة علماء وأساتذة كيميائيين لتلقي علوم الكيمياء.


ولفت مدير الحرب الكيميائية خلال برنامج آخر النهار، المذاع علي فضائية النهار، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، إلى أنه في عام 1937 أنشأت أول مدرسة الهندسة الكيميائية والغاز، وتم إعداد كوادر للتعامل مع الغازات السامة والوقاية منها، وبعد ثورة يوليو تم إيفاد عقيد أركان حرب محمد لطفي الصعيد، صاحب فكرة إنشاء سلاح حرب كيميائية، للاتحاد السوفيتي سنة 1957.

وفي 9 أغسطس 1959، صدر أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بإنشاء إدارة الحرب الكيميائية، وعين اللواء أركان حرب نجيب عفيف، مديرًا للإدارة، ومهمة السلاح العمل تحت ظروف استخدام العدو أسلحة التدمير الشامل، ومهمته توفير الوقاية، أي ما يسمى في العلوم العسكرية الحديثة التأمين الكيميائي للقوات.

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