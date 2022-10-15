بفستان صيفي.. نوال الزغبي تتألق على متن مركب في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة الذهبية في الصور بفستان صيفي مكشوف على متن "مركب"، داخل البحر، وانهالت تعليقات الجمهور.

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 13 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد شهر من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشارا كبيرا، محققة أرقاما عالية جدا، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.