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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمرة الأولى من 27 عاما.. توقعات بحدوث هذا الأمر خلال قمة المناخ

صدى البلد

قال مجدي علام، مستشار برنامج الغذاء العالمي، إن الغلاف الجوي لم يتحمل الثورة الصناعية فى 20 دولة صناعية تعتمد فى صناعتها على الفحم والبترول.

وأكد  مستشار برنامج الغذاء العالمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجزء من دول آسيا، يدفعون ثم ما تقوم به الدول الصناعية، والتى تسببت فى ظاهرة الاحتباس الحرارى.

الدول الصناعية 

وعن توقعاته بشأن كوب 27 ، قال:" أعتقد انه الدول الصناعية الكبرى ستوقع على تخفيض نسبة الانبعاثات لأول مرة منذ 27 سنة فى مصر"

إفريقيا أمريكا البترول الاحتباس الحراري حضرة المواطن برنامج الغذاء العالمي

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