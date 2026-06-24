بايرن ميونيخ مهتم بالتعاقد مع "فيليكس نميشا"

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، تواصل مع ممثلي لاعب الوسط الألماني فيليكس نميشا من أجل استكشاف إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقدم نميشا، لاعب بوروسيا دورتموند، مستويات مميزة في كأس العالم 2026، ما جعله محط اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، من بينها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد.

وبحسب التقرير، يتضمن عقد اللاعب شرطاً جزائياً بقيمة 80 مليون يورو اعتباراً من صيف 2027، قبل أن ينخفض إلى 70 مليون يورو في العام التالي. لكن إدارة بوروسيا دورتموند تطالب حالياً بنحو 100 مليون يورو للموافقة على رحيله هذا الصيف.

ويعيش لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاماً فترة مميزة، بعدما سجل هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين خلال أول مباراتين له في نهائيات كأس العالم 2026، ما ساهم في ارتفاع أسهمه بشكل كبير في سوق الانتقالات.

ويتابع بايرن ميونيخ تطور اللاعب عن كثب، في ظل المنافسة المتوقعة من عدة أندية أوروبية كبرى تسعى إلى ضمه خلال الفترة المقبلة.

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