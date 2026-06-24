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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الباسط: كيروش يقترب بغانا من دور الـ32 بعد تعادل تكتيكي أمام إنجلترا

كيروش
كيروش
يمنى عبد الظاهر

أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط بالأداء الذي قدمه منتخب غانا تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن المدرب المخضرم نجح في فرض أسلوبه المعروف القائم على الانضباط الدفاعي والتنظيم التكتيكي.

وأوضح عبد الباسط أن منتخب غانا تمكن من الخروج بنتيجة التعادل أمام منتخب إنجلترا، في مباراة عكست بصمة كيروش الفنية وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى أمام المنتخبات المرشحة للمنافسة.

وقال إن المنتخب الغاني أصبح قريبًا للغاية من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، ليعزز من حظوظه في مواصلة المشوار بالمونديال قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأكد أن كيروش يواصل إثبات قدراته التدريبية على الساحة الدولية، مستفيدًا من خبراته الكبيرة في إدارة المباريات الحاسمة وتحقيق النتائج الإيجابية أمام المنافسين الأقوياء.


وحرص نجوم المنتخب الغاني على إظهار جانب من ثقافتهم الخاصة قبل مباراة إنجلترا، حيث رافقتهم الطبول والآلات الموسيقية التقليدية في مشهد لافت عكس الروح المعنوية العالية والثقة الكبيرة داخل معسكر الفريق قبل اللقاء.

وسيطر الحماس والتفاؤل على بعثة منتخب "النجوم السوداء" فور وصولها إلى الملعب، وسط أجواء احتفالية تهدف إلى تحفيز اللاعبين قبل خوض واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات.

منتخب غانا المدرب البرتغالي كارلوس كيروش كأس العالم منتخب إنجلترا كيروش

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