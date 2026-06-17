كيروش يؤكد جاهزية منتخب غانا أمام بنما فى كأس العالم

أكد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا جاهزية الفريق لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 ضد بنما، ضمن مباريات المجموعة الثانية عشر.

وتستهل غانا مبارياتها في البطولة غداً الخميس في مدينة تورنتو الكندية، ضد بنما، ضمن مباريات المجموعة الثانية عشر التي تضم أيضًا كرواتيا وإنجلترا.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا خطة جاهزة" .. مضيفًا أنه لن يُدلي بأي تعليق بشأن توماس بارتي، تم رفض دخوله إلى كندا بسبب اتهامات سابقة في إنجلترا.

وأضاف كيروش: "ليس من شأني التعليق على قضايا لا أساس لها من الصحة.. مهمتي هي العمل بالخيارات المتاحة أمامي .. ونحن ننتظر القرار، وعندما يتم اتخاذه، سنكون جاهزين".

وعن خصمه في المباراة منتخب بنما، أشاد كيروش بمنافسيه، واصفًا بنما بالفريق المنظم والمتمرس .. مؤكدًا في الوقت ذاته أن غانا تمتلك أيضًا العديد من الإمكانيات.

وتابع قائلاً: "بالطبع، لديهم (بنما) بعض نقاط الضعف، علينا اكتشافها، وأعتقد أننا نملك الحلول لنقاط قوتهم .. لدينا خبرة كبيرة، وجودة عالية وسرعة ومهارة وأعتقد أننا قادرون على التألق في المواجهات الفردية.. نحن أقوياء وسنُظهر نقاط قوتنا في المباراة".