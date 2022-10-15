هذا السلوك | رئيس شعبة الأرز يكشف سببًا رئيسيًا لزيادة سعر الكيلو

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مضارب القطاع الخاص دخلت المنظومة الخميس الماضي.

وأوضح شحاتة خلال مداخلة هاتفية بقناة "المحور"،:" قمنا بالإبلاغ عن إنتاج 2021 بأن المحصول لن يكفى، وتم تدارك الوضع فى المنظومة الجديدة وفتح مضارب القطاع الخاص".

وأشار إلي أن إنتاج هذا العام بلغ 7 ملايين طن أرز، مضيفا:" الدكتور علي مصليحي وجه بتوريد المزارعين لمحصول الأرز ".

وتابع رئيس شعبة الأرز بشعبة الصناعات أن السبب في ارتفاع أسعار الأرز ليس قلتها وعدم توافرها بل سببها سلوك الشعب المصري الذي يقوم بعمل أزمة دون وجودها.