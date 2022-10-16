عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي عن وثيقة الإخوان: كلام باطل يمثل خطايا سياسية

صدى البلد

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية أعلنت عن وثيقة تحدد أولويات الجماعة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع "الديهي"،  خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، قائلا " "وثيقة الإخوان كلام حرام وباطل ويمثل خطايا سياسية".

مصالحة مجتمعية

وأضاف: أن الحديث عن إعداد مصالحة مجتمعية في مصر أمر لا يصح، لأن مصر لا تحتوي على طوائف مثل العراق أو لبنان؟ معقبًا: "مصر عبارة عن نسيج واحد، ولا يوجد أحد يستطيع التفريق بين المصريين على أساس جغرافي أو ثقافي أو ديني"؟


ولفت إلى أن حديث الإخوان على اعداد مصالحة مجتمعية  عبارة عن تدليل لفكرة المصالحة مع الدولة.

الإعلامي نشأت الديهي جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابية الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

رابطة الأندية: من الصعب تأجيل أي مباريات في بداية الموسم

إيران تكشف عدد مصابي حريق سجن إيفين في طهران.. تفاصيل

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أساليب مخادعة.. إيلون ماسك يوقع المتقدمين للعمل معه في فخ

في ذكرى وفاة عمر الحريري .. ودع جمهوره علي المسرح وتاريخ حافل من الأعمال الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ