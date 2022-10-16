نشأت الديهي عن وثيقة الإخوان: كلام باطل يمثل خطايا سياسية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية أعلنت عن وثيقة تحدد أولويات الجماعة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، قائلا " "وثيقة الإخوان كلام حرام وباطل ويمثل خطايا سياسية".

مصالحة مجتمعية

وأضاف: أن الحديث عن إعداد مصالحة مجتمعية في مصر أمر لا يصح، لأن مصر لا تحتوي على طوائف مثل العراق أو لبنان؟ معقبًا: "مصر عبارة عن نسيج واحد، ولا يوجد أحد يستطيع التفريق بين المصريين على أساس جغرافي أو ثقافي أو ديني"؟



ولفت إلى أن حديث الإخوان على اعداد مصالحة مجتمعية عبارة عن تدليل لفكرة المصالحة مع الدولة.