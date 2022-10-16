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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستقبال فصل الشتاء

محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة برفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء ، موجها بتكثيف المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجة التأهب وإعداد حصر شامل بكافة معدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المحافظة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار ، حيث قامت الشركة بتطهير بيارات محطات الرفع وتطهير جميع شنايش و بالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية و الجانبية ولاسيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل و مطالع الكباري ، وذلك باستخدام معدات الشركة المتنوعة لضمان التعامل الفورى مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

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 كما تم  تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات طارئة وكذا تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لضمان سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول فورية لها حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها و إتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أى ظروف طارئة والدفع بالمعدات اللازمة لاحتواء الموقف.

الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء
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