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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساعدات مالية وإنسانية.. محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.


ووجه محافظ المنوفية، الإدارة العامة لأملاك الدولة باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية سلامون قبلي بمركز الشهداء، يتضرر من تعنت أحد الموظفين في تحديد سعر قطعة أرض أملاك دولة تم التصالح عليها مما يلحق الضرر، مع ضرورة العرض عليه بما تم.

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كما وجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بفحص طلب مواطن يلتمس فتح فصل إضافي رابع للمرحلة الأولي رياض أطفال بمدرسة قويسنا الرسمية للغات للعام الدراسي 2022/2023 حتى يتسني قبول المزيد من الطلاب، وكذلك باتخاذ اللازم تجاه طلب معلمة بمدرسة اصطبارى الصناعية تلتمس بقائها بالمدرسة وإلغاء نقلها مراعاة لظروفها الصحية الصعبة.


وفي لفتة إنسانية طيبة، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لحالات إنسانية، أحدها لمواطنة تبلغ من العمر 55 عام مريضة بورم خبيث لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج، والأخري لمواطنة من ذوى الهمم تعاني من إعاقة بصرية ولديها أبناء بمراحل تعليمية مختلفة لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة.


كما تضمن اللقاء، شكوى مواطنة بالعزبة الغربية بشبين الكوم تتضرر من إزالة الكشك الخاص بها بحي شرق والذى يعد مصدر دخلها الوحيد، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حي شرق بفحص شكواها والعرض بالموقف لاتخاذ اللازم، كما كلف المحافظ رئيس مدينة السادات بعرض مذكرة بشأن مواطن يلتمس رفع قيمة الغرامة وإلغاء قرار السحب لشقة تم تخصيصها بقرية الخطاطبة في عام 2016 وذلك بسبب تعثره في سداد باقي الأقساط المستحقة نظرا لظروفه الصحية الصعبة.

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