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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف شرح الله تعالى صدر نبيه الخاتم محمد؟.. واعظ بالأزهر يجيب

كيف شرح الله تعالى
كيف شرح الله تعالى صدر نبيه الخاتم محمد؟

بين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، من خلال حملته للتعريف بالرحمة المهداة والرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر مولده، شهر ربيع الأول كيفية شرح صدره صلوات الله وسلامه عليه.

 

كيف شرح الله تعالى صدر نبيه الخاتم محمد؟

وقال الشيخ يوسف محمد المنسي، من وعاظ الأزهر الشريف، لازال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد، يتربى في منزل السيدة حليمة السعدية، بينها وبين زوجها وأخواته من الرضاعة، مشيراً إلى أن السيدة حليمة على عادة المرضعات تذهب إلى أمه في مكة لكنها في نفسها شيء ألا تذهب به إلى أمه وتحتفظ بتلك البركة في بيتها.

 

وتابع: في العام الرابع من وجوده في بيت السيدة حليمة، خرج ليلعب مع الغلمان، والحديث عن أنس بن مالك أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه.

 

واستكمل الواعظ بالأزهر الشريف حديثه قائلاً: "يقول سيدنا أنس وهو الراوي :"وكنت أرى موضع ذلك في صدره صلى الله عليه وسلم"، موضحاً أنه لما رأى أخويه من الرضاعة ما رأوا ذهبوا إلى أبويهما فذهبا إلى السيدة آمنة الشريفة فأخبراها بما رأوا فطمأنتهم وأخبرتهم بأن ابنها محمد سيكون له شأن عظيم وأمرتهما بالعودة به إلى دارهما.

الأزهر مجمع البحوث الاسلامية الرحمة المهداة كيف شرح الله تعالى صدر نبيه الخاتم محمد ربيع الأول شهر ربيع الأول السيدة حليمة

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