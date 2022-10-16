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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحن 3100 طن صودا كاوية إلى تركيا من ميناء غرب بورسعيد

شحن 3100 طن صودا
شحن 3100 طن صودا كاوية إلى تركيا من ميناء غرب بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة Alsu والتى ترفع علم تركيا  ويبلغ طولها 90 متراً بغاطس 6 أمتار.

 وتتم عمليات الشحن وتحميل  3100 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن .

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وقد اتخذت إدارة ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن  على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية
فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

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