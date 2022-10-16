براءة حسن شاكوش في اتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد

أصدرت المحكمة الاقتصادية،حكمها ببراءة حسن شاكوش في اتهامه بالإساءة وسب وقذف للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وجاء نص الدعوى"التى تقدم بها شعبان سعيد المحامى، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، قيام المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية وانتهاك خصوصيتها".

البداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوى يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.

وبدأت الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

وتابعت: شاكوش رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، لكنه بعد وصوله طلب مبلغًا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة، لكنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

وفي المقابل، رد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن المبلغ لم يكن مُبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحًا أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث المشكلة.