نائبة التنسيقية توافق على منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات شكاوى المرأة

أكدت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، والذى وافق عليه مجلس النواب اليوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

وقالت النائبة هدي عمار فى كلمتها: "المرأة المصرية فى حاجة إلى الاستماع إليها وخاصة محافظات الصعيد وهذه الاتفاقية تعمل على تطوير مكاتب الشكاوى بجميع أنحاء مصر".

وأشارت نائبة التنسيقية، إلي أن هذه الاتفاقية تعمل على تعزيز دور المرأة وتعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هدى عمار، أن المجلس القومي للمرأة سيكون هو المنفذ فى وقت قصير مما يجعلنا نرى إنجازات قريبة فى هذا الشأن.