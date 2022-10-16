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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المصريون يسيطرون على 34% من قائمة فوربس لهذا العام.. تفاصيل

صدى البلد

أقامت “فوربس الشرق الأوسط” مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى لقمة تحت الثلاثين التي تنعقد لأول مرة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر القادم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، لتشهد الإعلان عن قائمة فوربس السنوية Under3030 التي تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين.

وتشهد القمة على مدار ثلاثة أيام عددًا من الفعاليات التي تلقي الضوء على مجهودات رواد الأعمال والمبتكرين الشباب، وتجمعهم بعدد كبير من الخبراء وأصحاب الأعمال في مختلف المجالات ونخبة من نجوم المجتمع، لتمثل القمة منصة فعالة لتبادل الخبرات ودعم ريادة الأعمال.

وأكدت خلود العميان، رئيس تحرير “فوربس الشرق الأوسط”، أن قمة تحت الثلاثين تعد حدثًا فريدًا يقام لأول مرة في الشرق الأوسط لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وأنه تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظرًا إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، فقد احتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في عام 2021.

وقالت إن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under30) لهذا العام تضم 12 شابًا مصريًا، بما يمثل أكثر من 34% منها.

 

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