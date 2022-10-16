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برلمان

النواب يناقش طلب إحاطة بشأن توفير جهاز أشعة رنين لمستشفى حلوان

لجنة الشئون الصحية
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب عيد حماد، بشأن توفير جهاز أشعة رنين لمستشفى حلوان العام وعدم الاستفادة بالوجه الكافي بخدمات مستشفى التبين المركزي.

وأكد النائب عبد حماد، مقدم طلب الإحاطة على ضرورة توفير جهاز أشعة رنين لمستشفي حلوان العام لخدمة المرضي وتخفيف المعاناة عنهم، كما طالب باستفادة المواطنين من خدمات مستشفى التبين المركزى.

وأكد النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية ورئيس الاجتماع، على ضرورة دعم العاملين في إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأن يتم تقديم دعم مادى وحوافز لهم لتمكينهم من أداء دورهم.

وتحدث بعض النواب خلال الاجتماع عن ضرورة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة فى المستشفيات.

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