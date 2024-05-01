فلسطين ضيف شرف مهرجان «بردية»

يواصل مهرجان بردية لسينما الومضة فعالياته على التوالى بمسرح تشايكوفسكى بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال فى دورته الأولى التى أطلق عليها اسم المخرج الراحل عاطف الطيب.

وأشارت عزة أبو اليزيد مدير عام المهرجان إلى أن الفعاليات تستمر حتى الأربعاء القادم، ومن المقرر أن تكون الفنانة لبلبة ضيفة الشرف فى حفل الختام، كما أكدت أبو اليزيد أن المهرجان فى دورته الأولى سيضم 16 دولة وبرنامجا حافلا لثقافات الشعوب مضيفة أن دولة فلسطين ستكون ضيفة شرف المهرجان.

وسيخصص لها يوم 6 مايو وصرح مراد جايتن مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر بأن هذا المهرجان الدولى فرصة للتعرف على الثقافات الفنية المختلفة ودعوة للحوار بين الجميع عبر فن السينما العالمية.