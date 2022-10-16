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برلمان

خبير: القاهرة الإخبارية الدولية صوت مصر الذي انتظرناه طويلا

الدكتور أحمد مصطفى
الدكتور أحمد مصطفى

أشاد الخبير السياسي الدكتور أحمد مصطفى، بقناة القاهرة الإخبارية الدولية مع اقتراب انطلاقها، لافتا إلى أن هذه القناة الوليدة ستولد كبيرة، لما للقائمين عليها من خبرات طويلة في العمل الإعلامي .

وأضاف الخبير السياسي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قامت بدور كبير خلال السنوات القليلة الماضية لضبط المشهد الإعلامي، وعودة القوة للإعلام المصري على كافة مستوياته، مهنئا القائمين عليها بالنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال تلك الفترة.

وبحسب الدكتور أحمد مصطفى، فإن قناة القاهرة الإخبارية تمثل صوت مصر الذي افنقدناه وانتظرناه طويلا، لاسيما وأن الدولة المصرية بعلاقتها وقوتها وصقلها الإقليمي والدولي لم يكن متخيلا وجود صوت إعلامي قوي لها مؤثر على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى أنه لولا حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الحادثة في مصر بفضل جهود القيادة السياسية لما كان كل ذلك يتحقق، خاصة وأن هذه المشروعات الإخبارية الضخمة تعبر عن دولة لديها من أدوات الاستقرار والتأثير ما يعزز بضرورة الدفع نحو إعلام قوي يعبر عن سياسة الدولة المصرية وتوجهاتها.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أطلقت منصاتها الديجيتال عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا اليوم، استعدادا لبث القناة خلال الفترة المقبلة، والتى تأتى تحت مظلة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشعار السرعة والمصداقية، والتى ستسرد كل التفاصيل الإقليمية لحظة بلحظة، وتضم عدد كبير من الإعلاميين المصريين عبر شاشاتها وخريطة برامجها المنتظرة.

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