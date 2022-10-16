السيسي: مصر من أكثر الدول جفافا وتعتمد على نهر النيل بشكل حصري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 60 مليونا من البشر هم نصف سكان مصر.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته، فى مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه”، المذاع عبر إكسترا نيوز، أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة التي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة.

الرقعة الزراعية

وتابع الرئيس: أن الرقعة الزراعية بمصر تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وفي دول حوض النيل.



وأوضح الرئيس السيسى ، أن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك .