السيسي: مصر في قلب تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ.. فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قدر مصر أنها تقع في قلب التحديات الثلاثة المتشابكة وهي تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ..



وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته، فى مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه”، المذاع عبر اكسترا نيوز، أن تغير المناخ فاقم من هذا التحدي المزدوج لاسيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية ما قد يؤدي لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودوليا.

ازدياد احتياجات الغذاء



ولفت الرئيس السيسى إلى أنه على ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة 60% بحلول عام 2050 فقد بات واضحا أنه لا انفصال بين تحديات الماء والأمن الغذائي .



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا

