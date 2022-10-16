لا أقلق.. أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على مانشستر سيتي

عبر محمد صلاح عن سعادته بانتصار فريقه ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"يهيمن السيتي دائمًا على المباراة ويحافظ على الكرة لكن النقاط الثلاث مهمة جدًا، إنها مجرد مباراة واحدة ، علينا أن نواصل، نأمل أن يمنحنا هذا المزيد من الثقة.. لم نكن في أفضل حالاتنا علينا الاستمرار."

وتابع:"لا أقلق عندما لا أسجل أي فرصة ، أشعر بالقلق عندما لا تأتي الفرص، كنت أعلم أن الفرصة الثانية ستأتي لقد أهدرت الأول ، لذلك أردت الثانية في الشبكة."

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة طولية من أليسون بيكر، ليراوغ كانسيلو وينفرد بـ إديرسون ويسكن الكرة شباكه.