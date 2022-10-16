منتجي الدواجن: توزيع 65 ألف طن فول صويا على مصانع الأعلاف

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر تعاني من أزمة الأعلاف التي تضرب العالم، مضيفا أن لدينا نقص كبير في الذرة الصفراء في الأسواق الهامة أعلاف الدواجن.



وأضاف ثروت الزيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أن 65 ألف طن فول صويا ستضخ لمصانع الأعلاف ويتم توزيعها خلال ساعات بعد حل الحكومة لأزمة الشاحنات المخزنة، مقدما الشكر للحكومة لإنهاء أزمة الأعلاف المخزنة بالموانئ.



وتابع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن في صناعة لابد من أن نفتخر بها.

الحكومة تحركت سريعا



وأشار الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن الحكومة تحركت سريعا وعلى التنسيق المستمر للأفراج عن الأعلاف.

