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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغنى شاب بمصر: شربت كوب كابتشينو بالذهب بقيمة 35 ألف جنيه

أغنى شاب بمصر
أغنى شاب بمصر

أثار محمود بدري الملقب بـ أغنى شاب بمصر، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وهو يحتسي كوب من الكابتشينو مخلوط بطبقات من الذهب الخاص عيار 21، حيث كان كلفة هذا الأمر أموال طائلة وربما مبلغ خيالي.

كابتشينو من ذهب عيار 21 

والتقى “صدى البلد” بـ محمود بدري  أغنى شاب بمصر، ليكشف حقيقة الصور المتداولة عنه باحتسائه كابتشينو من ذهب عيار 21 .

حقيقة القصة

وأوضح  محمود أن  الصور متداولة حقيقية، حيث قام بالفعل بشراء كوب من الكابتشينو مضاف إليه قطع من الذهب الخالص عيار 21.

محمد بدري أغنى شاب بمصر

وأشار أغنى شاب بمصر في حديثه، إلى  أن هذا الكوب كلفه حوالي 35 ألف جنيه،  وكان عبارة عن مزيج من الكابتشينو وقطع كبيره من الذهب الخالص القابل للشرب.

فاتورة بـ 54 ألف جنيه

وتابع بأنه شرب هذا المشروب الباهظ الذي يعد أغلى مشروب بمصر، في أحد الكافيهات المعروفة بمحافظة الجيزة، مضيفاً أن الطلبات التي طلبها كلفته ما يقرب من 54 ألف جنيه.

فاتورة الكابتشينو

ووصف إحساسه بهذا الأمر قائلاً: “استمتع بهذه التجربة رغم تكلفتها، إلا أن هذه تجربة كانت مختلفة وجديدة وغير مألوفة بالنسبة لأي شخص”.

أغنى شاب مواقع التواصل كابتشينو الذهب عيار 21 كابتشينو ذهب أموال طائلة محمود بدري

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