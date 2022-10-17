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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 : خلاف عائلي

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، قد تبدأ الأعمال التجارية الجديدة في جني المكافآت لك فقط استمر في بذل الجهود لزيادة المبيعات والوصول إلى الجمهور المستهدف.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

إنه يوم جيد للقاء الناس والترويج لأفكار عملك، قد يكافأ المستقلون بمكافآت، استشر المستشار المالي قبل استثمار الأموال في مخطط مربح.

توقعات برج الدلو مهنيا

تشعر بالقوة الذهنية وقد يؤثر ذلك على حياتك العائلية ومهنتك بطريقة إيجابية لا بأس في مشاركة آرائك مع كبار السن لإعلامهم بمعرفتك ومهاراتك الرائعة وإمكانياتك.

توقعات برج الدلو صحيا

تتخلص من جميع أنواع المشكلات الصحية التي كنت تواجهها لفترة طويلة، قد تشعر بالسعادة وبطاقة عالية اليوم، قد يفعل البعض شيئًا.

توقعات برج الدلو عاطفيا

إنه وقت جيد للتعرف على ما يفضله الآخرون وما يفضلونه، حاول أن تقضي أكبر قدر ممكن من الوقت، قد تقربك رحلة رومانسية أو رحلة طويلة من حبيبك.

توقعات برج الدلو خلال الأيام المقبلة

يبدو كل شيء متزامنًا، لكن بعض المشكلات العائلية قد تدمر راحة البال وتجعلك مشتتًا، حاول العمل على القضايا لجعل الأمور طبيعية مرة أخرى.

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