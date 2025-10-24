قومى المرأة بأسوان يستكمل جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم برامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم عدد 80 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1650 سيدة وفتاه ، بالإضافة إلى 400 رجل وشاب من أهالى قرى ونجوع الحجر والمخربية وقريملة والطويل والخلا ، بجانب قرى بهاريف بحرى وقبلي والحجاب والخطارة والخلاصاب والشيمة والشيخ علي والحجعلاب بمركز أسوان .

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن جلسات الدوار تهدف إلى زيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .

وفى ضوء ما تم نشره على صفحات التواصل الإجتماعى عن وجود حيوانات مفترسة أو برية ، وكذا وجود حالات عقر فى منطقة خور عواضة بمدينة أسوان، أكد الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لسرعة التدخل فقد تم توجيه لجنة من الإدارة برئاسة الدكتور محمد حسين ، والدكتورة أسماء سلامة للوقوف ميدانياً من أرض الواقع على هذه حقيقة هذه الوقائع والتواصل المباشر مع أهالى المنطقة .

ولفت إلى أنه بعد المعاينة الميدانية تبين وجود حيوان ضال تم التخلص منه بواسطة الأهالى ، وأنه لا صحة لوجود حيوانات مفترسة أو برية.