الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
علامات استفهام .. إعلامي يعلق على مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

يمنى عبد الظاهر

علق الاعلامي اسلام صادق علي مباراة الزمالك ديكيداها الصومالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب اسلام صادق :" الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بعد تخطي "ديكيداها" المتواضع بسباعية ذهابا وايابا ..وعلامات إستفهام على إستمرار "فيريرا"رغم ضعف قدراته الفنية".
 

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية؛ بعد الفوز على نادي ديكيداها الصومالي بنتيجة 1-0، في  إياب دور الـ 32 على ستاد السلام، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-0.

وسجل الجزيري هدف نادي الزمالك اليوم، في الدقيقة 39 من عمر المباراة، من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 64 أهدر محمد السيد ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى بعد أن احتسبها الحكم على مدافع الفريق الصومالي لتصديه للكرة بيده.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، سيطرة من جانب الزمالك على مجريات اللقاء، وسط إضاعة أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى الفريق الصومالي، إلا أن تألق حارس المرمى والحظ أمام لاعبي الزمالك وراء إهدار تلك الفرص.

تشكيل الزمالك خلال المباراة

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

