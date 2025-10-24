بـ 7 أهداف في شباك ديكيداها.. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية؛ بعد الفوز على نادي ديكيداها الصومالي بنتيجة 1-0، في إياب دور الـ 32 على ستاد السلام، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-0.

وسجل الجزيري هدف نادي الزمالك اليوم، في الدقيقة 39 من عمر المباراة، من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 64 أهدر محمد السيد ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى بعد أن احتسبها الحكم على مدافع الفريق الصومالي لتصديه للكرة بيده.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، سيطرة من جانب الزمالك على مجريات اللقاء، وسط إضاعة أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى الفريق الصومالي، إلا أن تألق حارس المرمى والحظ أمام لاعبي الزمالك وراء إهدار تلك الفرص.

تشكيل الزمالك خلال المباراة

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.