رفضت الصلح .. اعترافات المتهم بقـ.ـتل طليقته في شبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طليقته ، حيث أقر بأنه لم يكن يقصد قتلها في البداية، وإنما حاول التحدث إليها لإصلاح العلاقة بينهما بعد فترة من الخلافات، إلا أنها رفضت الصلح تمامًا.



وأضاف المتهم أنه منذ الطلاق، أقامت المجني عليها ضده عدة قضايا في المحاكم، ما جعله يشعر بالضيق والضغط النفسي، مؤكدًا أن حديثهما تحول إلى مشادة حادة انتهت بخروجه عن وعيه، فاستل سلاح أبيض كان بحوزته وسدد لها عدة طعنات، إحداها في الرقبة كانت كفيلة بإنهاء حياتها في الحال.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد وقوع مشاجرة أمام مطعم شهير بالشارع الجديد، وسقوط سيدة مصابة بطعنة نافذة في الرقبة.



بالانتقال والفحص، عثر على جثة المجني عليها "نادية" 39 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة الكابلات بدائرة القسم، غارقة في دمائها نتيجة طعنة قاتلة بالرقبة وجرى نقلها إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.



وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية، نشبت بين المجني عليها وطليقها "محمد" عاطل ومقيم بذات المنطقة، بسبب خلافات زوجية وقضايا سابقة أقامتها المجني عليها ضده بالمحاكم، ليتحول الأمر في لحظات إلى جريمة قتل بشعة، حاول بعض المارة التدخل لإنقاذها لكن دون جدوى.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللإزمة، تمكنت قوة من مباحث القسم بقيادة المقدم مصطفى دياب من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر تفصيليًا بارتكابه للواقعة.