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مشكلة مركبة.. أبو العينين: تغليظ العقوبة ليس كافيا لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أمام البرلمان، اليوم الأحد، بشأن أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد».

وصف أبو العينين، أزمة التعدي على الأراضي الزراعية بأنها "قضية وعي"، مشيرا إلى أن خطورة الموقف تتضاعف كل يوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الزراعة؛ لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار أبو العينين، إلى أن أزمة نقص الغذاء العالمية وكذلك تأثير تغير المناخ على الأراضي الزراعية، وكذلك الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار تجعلنا نقف أمام مشكلة مركبة في منتهى الأهمية.

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة أن تضع الدولة أمامها ملف الاستثمار الزراعي في مصر، والتوسع في تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وتوطين صناعات متخصصة، قائلًا: «هذا النمط الجديد من الاستثمار يجب أن نهتم به».

ودعا أبو العينين، إلى ضرورة تبني سياسات إقامة مجتمعات عمرانية زراعية جديدة تكون أكثر جذبا للاستثمار، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة ليس كافيا في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار كل مقترحات النواب في حل هذه الأزمة.

أبو العينين مجلس النواب أحمد موسى النائب محمد أبو العينين الزيادة السكانية التعدي على الاراضي الزراعية

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