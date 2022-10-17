أسامة عرابي: أكرم توفيق من أبرز مكاسب مباراة الاتحاد المنستيري وأحذره من هذا الأمر

يرى أسامة عرابي نجم الكرة المصرية، أن عودة أكرم توفيق ومشاركته مع الأهلي أمام الاتحاد المنستيري من أكبر مكاسب الفريق الأحمر في مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع عرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ،من أبرز مكاسب مباريتين المنستيري هو عودة من أكرم توفيق، وأطالبه بعدم المبالغة واختيار توقيت وأماكن تدخلاته القوية حتى لا يتعرض للإصابة في المباريات المقبلة

وأضاف عرابي،.لم أتعجب من الدفع بمحمد شريف في لقاء الإياب بعد لعب مباراة الذهاب، اللاعبين مستوياتهم متقاربة والنتيجة كانت مطمئنة إلى حد ما في لقاء الذهاب، فلا مانع من بعض التغييرات بما لا يضر نظام الفريق وطريقة اللاعب

وأكمل نجم الأهلي الأسبق،أفضل لاعبين علي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج، وفي مباراة الذهاب كان محمد عبد المنعم.

وواصل، أحمد عبد القادر قدم مباراة كبيرة ويحتاج إلى ثبات مستواه طول الـ90 دقيقة وليس على فترات متباعدة لكنه في النهاية قدم مباراة جيدة جدًا من وجهة نظري.

وأتم، سافيو مطالب بالظهور بمستوى أفضل في المباريات المقبلة.