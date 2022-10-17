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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ تغذية يحذر: الوجبات الغذائية السريعة دهون لا تسمن ولا تغني من جوع.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن العادات الغذائية هي عبارة عن السلوكيات والممارسات التي يمارسها أي مجتمع.

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وأضاف الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "العادات الغذائية تتضمن تحضير الغذاء وكيفية تناوله وتصنيعه وبناءا عليه يتصف المجتمع ويشتهر بغذاء معين، مثل الطعمية في مصر".

 

وأشار الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث،: "العادات الغذائية لنا في مصر جميلة، لكن في الفترة الأخيرة حدثت تغيرات نتيجة تأثير العولمة والسفر من مكان لآخر دخل علينا أغذية جديدة غير التغذية المصرية الأصيلة".

 

وأوضح الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث،: "أخذنا عادات غذائية ليست خاصة بنا وهي خاصة بالغرب وهي الوجبات الغذائية السريعة، والتي عبارة عن دهون ومواد غذائية لا تسمن ولا تغني من جوع وليس لها أي قيمة غذائية".

أستاذ تغذية الوجبات الغذائية دهون الدكتور حسن حسونه العادات الغذائية

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