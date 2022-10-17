كارثة.. عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

وفقًا للعديد من الدراسات ، لا يوجد طعام معين يمنع أو يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك، فإن طريقة تناول الطعام تؤثر على خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.



ووفقا لموقع timesofindia تساعد معرفة النظام الغذائي الصحيح ، جنبًا إلى جنب مع اتباعه ، في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي وإلى جانب نظامك الغذائي ، هناك أيضًا خيارات أخرى لنمط الحياة يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان.

نظام غذائي صحي للمعرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي

يوصي أطباء الأورام باتباع نظام غذائي يحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ، جنبًا إلى جنب مع تجنب الأطعمة المصنعة عالية السكر.

قد تساعد النظم الغذائية النباتية في تقليل نمو الخلايا السرطانية من خلال خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ومضادات التكاثر (قمع نمو الخلايا الخبيثة). قد تقلل أيضًا من تلف الحمض النووي ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

قد يكون للأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، مثل الفواكه أو الخضار أو زيت الزيتون أو زيت السمك ، دور وقائي عن طريق تقليل الهرمونات مثل الإستروجين والأنسولين وعوامل أخرى يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا.

هل طرق طهي معينة أكثر خطورة من غيرها؟

على الجانب الآخر يقول الخبراء إن الطريقة التي نقوم بها بطهي طعامنا قد تؤثر على الخطر المتعلق بالصحة. وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان ، قد يؤدي تفحم اللحوم أو الدواجن أو الأسماك إلى تكوين الأمينات الحلقية غير المتجانسة ، والتي ثبت أنها تسبب السرطان.

بدلًا من تفحم طعامك ، انقع البروتينات في وقت مبكر ثم اطبخها على حرارة منخفضة أو غير مباشرة لفترة أطول.

زيادة الوزن وسرطان الثدي

لا شك أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، وهو ما أكدته عدة دراسات طبية.

دراسة أجريت عام 2004 بعنوان "هل يؤثر النظام الغذائي على مخاطر الإصابة بسرطان الثدي؟" يلاحظ أن زيادة الوزن في منتصف العمر يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. "