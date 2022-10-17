سجلتها صوت وصورة.. إلهام شاهين تكشف عن مصير وصيتها بعد رفض أسرتها

كشفت الفنانة إلهام شاهين أنها قامت بتسجيل وصيتها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها بالصوت والصورة فى فيديو طرحته عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وتابعت إلهام شاهين فى حوار تليفزيوني : قمت بكتابة وصيتي وسجلتها صوت وصورة وليس من حق عائلتي الاعتراض عليها ، فهي وصية ولابد من تنفيذها ، وشرحت لهم أنها صدقة جارية على روحي بعد وفاتي .

وحصدت الفنانة إلهام شاهين جائزة عن مسلسل “بطلوع الروح”، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إلهام شاهين : ألف مبروووك أ. صادق الصباح و المنتج أنور الصباح. قدمتوا لنا عمل رائع و رسالته عظيمه ، يحارب الإرهاب و الأفكار المتطرفه و المتاجرين بالدين مبروك أفضل مسلسل لعام ،2022 بالموركس دور و شكراً للكاتب محمد هشام عبيه و المخرجه كامله أبو ذكرى و مديرة التصوير نانسى عبد الفتاح و كل من شارك بهذا العمل أمام و وراء الكاميرا ، مبروك علينا جميعاً.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكانت آخر أعمال النجمة إلهام شاهين الدرامية مسلسل "بطلوع الروح" الذي تم عرضه على في الموسم الرمضاني الماضي، وهو بطولة منة شلبي، أحمد السعدني، إلهام شاهين، محمد حاتم، عادل کرم، دیاموند بو عبد، محمود فارس، وغيرهم، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكري.



أحداث مسلسل “بطلوع الروح"

وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح" حول سيدة يجبرها زوجها على العيش في الرقة المقر الرئيسي لتنظيم داعش مع ابنهما المريض، وتتابع الأحداث وهي تحاول الهروب بابنها من الرقة.