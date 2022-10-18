الجيزة .. مواطن يشكو حذف أفراد أسرته من بطاقة التموين

استغاث المواطن محمد عبد الغفار بدر أيوب ، المقيم بقرية وردان - إحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر - في محافظة الجيزة ، فى رساله لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع صدى البلد، متضررا من حذف أفراد أسرته من بطاقة التموين .

ويقول فى شكواه : أتضرر من حذفي من السيستم التموين وسلع من شهر 6 وعندي اسرة مكونة من 8 افراد ياكلوا عيش بكام. وتظلمت في جميع الجهات دون جدوي وانا لا أملك غير معاش فقط وتم التحديث البطاقة في شهر6 .

مناشدا المسئولين بوزارة التموين النظر اليه بعين الرحمة ، و حل مشكله حذف الأفراد من البطاقة التموينية و تفعيلها حتى يتمكن من صرف السلع التموينية والخبز نظرًا لظروفه الصعبة .

رقم البطاقة التموينية

106003387939

للتواصل مع القارئ

01123965330

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.