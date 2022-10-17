"كليوباترا جروب" تدعم مستشفى "بهية الشيخ زايد" للقضاء نهائيًا على سرطان الثدي.. وتزويد الفرع الجديد بالبورسلين والأدوات الصحية والسيراميك للأرضيات والحوائط

• توقيع بروتوكول بين "كليوباترا العقارية" و"مؤسسة بهية" لإنشاء فرع الشيخ زايد

• هبة أبو العينين : كليوباترا العقارية سباقة إلى الخير دائمًا انطلاقًا من دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية

• هبة أبو العينين: سندعم مؤسسة بهية للوصول بنسب التعافي من سرطان الثدي إلى 100 %.

• رئيس مجلس أمناء بهية: "كليوباترا" من أهم شركاء نجاح المؤسسة



وقعت شركة كليوباترا للتطوير العقاري، بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان.

وقع بروتوكول التعاون، هبة أبو العينين ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا العقارية، وفي حضور أيمن نوار رئيس القطاع التجاري بشركة كليوباترا للتطوير العقاري، وتامر شوقي رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة بهية، وجيهان فلفلة وشيرين هلال المسئولتين في مؤسسة بهية.

وتعد شركة كليوباترا للتطوير العقاري أحد شركاء النجاح لمؤسسة بهية، حيث أن "كليوباترا" راعي بلاتيني لمؤسسة بهية للمساهمة بإنشاءات فرع مؤسسة بهية الجديد في الشيخ زايد، الذي من المقرر أن يستقبل أكثر من نصف مليون سيدة سنويًا.

بروتوكول تعاون بين بهية وكليوباترا العقارية

تضمنت بنود بروتوكول التعاون وجود ١٠٠% من البورسلين والأدوات الصحية والسيراميك، للمساهمة في إنشاء بهية الشيخ زايد الجديد وافتتاحها عام 2023.

ومن جانبها، قالت هبة أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا للتطوير العقاري، إن "كليوباترا جروب" سبّاقة دائمًا بالمساهمة في أعمال الخير ودعم المؤسسات العاملة في خدمة المواطنين بالمجان، وعلى رأسها مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وأضافت أن "كليوباترا" ستدعم مشروع مستشفى بهية الأضخم في الشيخ زايد المقام على مساحة 6 آلاف متر مربع حتى تتمكن من تقليل قوائم الانتظار وخدمة عدد أكبر من السيدات، وذلك من خلال التكفل بجميع أرضيات وحوائط المستشفى وغرف الفحص و العمليات بالكامل.

توقيع البروتوكول

وتابعت هبة أبو العينين، أن دعم المراة المصرية، واجب وطني ودور مجتمعي هام، لا تغفل عنه "كليوباترا جروب" إنطلاقًا من المسؤولية المجتمعية وإيمانًا بدور المرأة الرائد في تاريخ مصر وحاضرها.

وقالت إن كليوباترا دائمًا تبادر إلى رعاية ودعم هذه الأنشطة والمؤسسات المصرية التي تقدم خدماتها إلى سيدات مصر بالمجان، وخاصة إذا تعلق الأمر بالاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، من أجل هدف جاد وسامي للوصول بنسب التعافي من هذا المرض إلى 100 % في القريب العاجل.

وقالت هبة أبو العينين: "دعونا نسترجع هذه القصة الملهمة للسيدة بهية وهبي زوجة المهندس/ حسين أحمد عثمان عندما مرضت بسرطان الثدي، وخلال العلاج لاحظت السيدة بهية معاناة السيدات الفقيرة في محاربة المرض وكانت تتمنى أن توفر جهاز إشعاع للمرضى، هذا الجهاز متوفر الآن في مؤسسة بهية كأحدث جهاز إشعاعي في الشرق الأوسط، بل إن منزل السيدة بهية تحول إلى مركز متخصص في علاج سرطان الثدي بالمجان لكل سيدات مصر، حتى تأسس مركز بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي عام 2015.

وتابعت: ما نلمسه من تلك القصة الملهمة، يجعلنا جميعًا نؤمن بتلك المؤسسة التي أسست بفكرة سيدة مصرية وشعورها بمعاناة إخوتها من سيدات مصر، ممن لا يستطعن الحصول على العلاج بتكلفته العادية ولا يجدن مكانًا مهيئًا للسيدات فقط للحصول على العلاج، مؤسسة بهية في غضون 7 سنوات تحولت من مؤسسة علاجية غلى مؤسسة توعوية شاملة، قادرة على تقديم كافة المعلوماتن والإرشادات والتوعية الكاملة بمرض سرطان الثدي، تشعبت لتصل إلى كل مكان في مصر وكانت سببًا أصيلًا في الاكتشافات المبكرة لسرطان الثدي لدى الكثير من سيدات مصر.

وقالت هبة أبو العينين إننا اليوم نرى ونلمس هذا النجاح مع اقتراب بهية من مباشرة مايقرب من ربع مليون حالة من سيدات مصر، وإجراء مايقرب من 15 ألف عملية لهن، فضلًا عن تقديم العلاج الإشعاعي والكيماوي لكل الحالات، وهذا ما يجعلنا نفخر بتلك المؤسسة التي قامت وأُسست وحققت طفرة عظيمة في 7 سنوات فقط، وكل ذلك لخدمة سيدات مصر ومحاربات السرطان بالمجان.

وتابعت: "لذلك.. كان جديرُ بنا أن نقف مع بهية ونصبح شريك فعلي لها، وراعي بلاتيني ونقدم الدعم الكامل لكل أنشطتها وفعالياتها، وقد تقدمنا كمؤسسة سيراميكا كليوباترا برئاسة رئيس مجلس الإدارة، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بالتبرع بكل ما يلزم من أعمال السيرميك لمستشفى زايد الجديدة، من أجل بهية وسيدات مصر من محاربات السرطان.

وأكدت أن شهر أكثوبر من كل عام، يمثل قيمة كبيرة وفرصة مناسبة لنتواجد معًا في مثل هذه الفعاليات، ونعمل معًا من أجل ايجاد سُبل جديدة من أجل التوسع في التوعية بمرض سرطان الثدي وحث السيدات في مصر على الكشف الدوري والاكتشاف المبكر لهذا المرض.

واستعرضت هبة أبو العينين تقريرًا لوزارة الصحة المصرية قالت إن نسبة الإصابة بمرض السرطان في مصر تصل إلى 166.6 شخصا في كلّ 100 ألف نسمة، وهي نسبة كبيرة نوعًا ما، قياسًا إلى التعداد السكاني لمصر، ووفقًا لبيانات وزارة الصحة أيضًا، فإن 59% من السيدات اللاتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي كانوا في المرحلة المتأخرة، بينما انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 29% فقط.

وقالت إن هذه الأرقام تؤكد أننا في الاتجاه الصحيح نحو تقليل نسبة المرض عن طريق حملات التوعية المستمرة والكشف المبكر والدوري، كما تؤكد قوة وعزيمة وصلابة محاربات سرطان الثدي اللاتي يؤمنّ بحقهن في الحياة وإرادتهن في الشفاء والتعافي.

وتابعت هبة أبو العينين: "رسالتي لكل محاربات السرطان، أنتن رمز للقوة والصلابة، وفخرُ عظيم ومصدر إلهام لنا جميعًا، نشعر بكل ما تواجهونه من معاناة ونعلم مدى صبركم وقوتكم، ونثق في قدرتكم على مواصلة الطريق نحو الشفاء، وكم زادت سعادتنا وارتفعت معها معنوياتنا إلى السماء عندما وجدنا أن نسب الشفاء من سرطان الثدي قد تجاوزت 95 %، ونحن معكم بإذن الله للقضاء على المرض كليًا لنصل بفضل الله للنسبة الكاملة 100 %".

ووجهت هبة أبو العينين، الشكر لكل القائمين على مستشفى بهية والعاملين على بقاء وشموخ هذه المؤسسة التي أصبحت منارة طبية وعلمية تبُث الأمل وتمنح بريق الحياة لسيدات مصر العظيمات، وتستكمل طريقها نحو التوسع على الارض وفي قلوب الجميع بما تقدمه من خدمات علاجية وتوعوية هامة ومؤثرة.

ومن ناحيته أشاد تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، بشركة كليوبترا للتنمية العقارية في إسهاماتها مع مؤسسة بهية، وكونها واحدة من ضمن شركاء النجاح، وذلك عن طريق المساهمة بسيراميك وبورسلين وكافة الأدوات الصحية، لمشروع مستشفى بهية الجديد بالشيخ زايد.

وتابعت ليلي سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة الراحلة بهية، أنه من المقترح إفتتاح مستشفى بهية الشيخ زايد يوم 23 من مارس عام 2023، وساهم شركاء النجاح مع بهية في التسريع من انتهاء إنشاءات بهية الشيخ زايد، وهذا الاحتفال يعد مشوار نجاح لمؤسسة بهية مع كافة شركاء النجاح في كل المجالات.

وعقبت ليلي سالم، أن مستشفى بهية الشيخ زايد هو حلم كبير، وسوف تستقبل مستشفى بهية في الشيخ زايد 500 ألف سيدة سنويًا من مرضي سرطان الثدي، وعلي مدار عام و5 شهور تم بناء 9 أدوار من مستشفى بهية الشيخ زايد، وحاليًا في مرحلة التشطيبات التي يدعمها العديد من شركاء النجاح، ومن أبرزهم كليوبترا للتنمية العقارية.

وأوضح ماجد حمدي، عضو مجاس الأمناء أن مؤسسة بهية خاطبت العديد من الشركات الاقتصادية التي تنتج منتجات للتشطيب من أجل الانتهاء من مشروع بهية الشيخ زايد، وكانت من أوائل الشركات التي دعمت مؤسسة بهية هي شركة كليوبترا للتنمية العقارية، من خلال دعمها بالسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية المختلفة.

جاء ذلك خلال، احتفال مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بأكتوبر الوردي، وهو شهر التوعية المخصص بمرض سرطان الثدي، وللإعلان عن إنجازات مؤسسة بهية علي مدار 7 سنوات، والتجهيز لافتتاح بهية الشيخ زايد، وذلك تحت عنوان "ملتقي بهية الأول لشركاء النجاح".

وحضر ملتقي بهية كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والفنان هاني رمزي، والإعلامي مصطفي يونس، والدكتور حسام موافي.

واستطاع الفرع الأساسي لبهية، بمنطقة الهرم منذ إنشائه في مارس 2015 استقبال ما يقرب من 190 ألف سيدة تلقت الخدمات الطبية اللازمة الخاصة بحالتها الصحية ما بين الكشف المبكر والعلاج المجاني.