سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 18-10-2022

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، نحو 19.63 جنيها للشراء و 19.7 جنيها للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18-10-2022.

وفي أول تعامل صباح اليوم، شهد سعر الدولار امام الجنيه في بنوك القطاعين الحكومي والخاص؛ استقرارا بدون أي تغيير في البنوك العاملة بالسوق المصري.

ثاني أقل سعر





وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المشرق، بلوم، البركة"

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك التابعة للقطاع الخاص نحو 19.65 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع وذلك في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.63 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، مصر، العربي الافريقي الدولي".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدي بنك كريدي أجريكول نحو 19.64 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

أعلي سعر



وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه لدي أحد بنوك القطاع الخاص وهو البنك العقاري المصري العربي، مسجلا 19.69 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع .



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.66 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات.



وبلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 19.68 جنيها لشراء و 19.71 جنيها لبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وميد بنك

أدني سعر

وسجل أدني سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع في بنك HSBC .



