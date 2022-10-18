وزيرة الهجرة: سيتم إقرار قانون لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

قالت وزيرة الهجرة سهى الجندي إن لجنة الموازنة بمجلس النواب أقرت مشروع إعفاء الجمارك على السيارات الخاصة بالمصريين في الخارج لمدة 4 شهور ؛ لأن معظم الإجراءات اتخذت في مجلس وتبقى العضوية العامه لمجلس النواب أن تقر هذا وستقوم الحكومة بتفعيل الصيغة التنفيذية بكل بما فيها الحسابات البنكية والبنوك التي ستربط بها الوديعة وستصدر وزارة المالية ومصلحة الجمارك قوائم بسعر موحد للودائع الخاصة بكل سيارة وسعتها اللتريه ورقم الموديل دون النظر إلى قدومها من أي دولة أو أي تفاصيل خاصة بالسيارة.

أضافت سهى الجندي خلال لقاءها عبر تطبيق زووم في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين المذاع على قناة النهار الفضائية؛ أن وزارة الهجرة ستكون عضو في اللجنة التي سيصدر عنها الصيغة التنفيذية وسيتم الحرص على سهولة الصيغة لتكون واضحة للجميع دون النظر للكماليات السيارات .

أوضحت سهى الجندي أن إيداع وديعة في البنك لمدة خمس سنين بدون عائد ولا فوائد بالعملة الصعبة بإسم الشخص المتواجد في البلد خارج البلاد ويتم استردادها بعد 5سنوات بسعر الصرف العملة الحالية بالجنيه المصري.

نوهت سهى إلى أن القرار الحكومي بإعفاء الجمارك على السيارات الخاصة بالمصري من الخارج لمدة 4 شهور.