معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

القصة الكاملة..

خرج الفنان حسام حبيب عن صمته ، بعد ان منع من زيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب وابلاغه انها ترفض رؤيته.

وقال حسام حبيب في تسجيل صوتي لمجلة الجرس:" شيرين تنسي انها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها ومن اللحظة دى معرفش حد اسمه شيرين".

نشرت " مجلة الجرس" تسجيلا صوتيا للفنان حسام حبيب ، ليرد فيه على قيام النجمة شيرين عبد الوهاب بمنع زيارته لها في المستشفي .

وتابع :" شيرين دى اكبر غلطة غلطتها في حياتي وانا اتصدمت فيها صدمة عمري ولا عاوز اسمع اسمها تاني ولا عاوز اشوفها في حياتي تاني".

حسام حبيب وشيرين:

تواجد الفنان حسام حبيب برفقه سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب السابقة، أمام المستشفى لمساندة شيرين.

وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة وحرص حسام حبيب على التواجد برفقه سارة الطباخ على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى

شيرين عبد الوهاب وشقيقها:

وتعرضت الفنانة للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، بسبب تنازلها عن القضايا والمحاضر المقدمة ضد طليفها حسام حبيب، كما أجبرها شقيقها على دخولها في أحد المستشفيات، واحتجازها بها رغمًا عنها.

وعلم المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب باحتجازها، وعلى الفور توجّه إلى المستشفى برفقه فريق مكتبه، وطالب محامو شيرين عبد الوهاب، شرطة النجدة لإخراجها من المستشفى، بعدما احتجزها شقيقها محمد عبد الوهاب داخلها.

كان اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من المقدم محمد عماد رئيس قسم شرطة النزهة يفيد ورود بلاغ من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب يتهم في شقيقها بالاعتداء عليها واحتجازها ،لإجبارها علي الدخول الي المستشفى للعلاج بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها حسام حبيب وتم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

حسام يرد لشيرين متعلقاتها

كان محامي شيرين عبد الوهاب، قد أعلن أن المطربة شيرين عبد الوهاب ما زالت تكن كل تقدير واحترام للفنان حسام حبيب.

وأصدر قنطوس بيانا، جاء فيه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، بعد إعلانها عن التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الآونة الأخيرة.

وكشف البيان، عن رد الفنان حسام حبيب، جميع المتعلقات الخاصة بشيرين عبد الوهاب، وتمت تسوية جميع الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

عودة شيرين وحسام حبيب

الرواية الحقيقية لما حدث أن حسام حبيب حاول خلال الفترة الماضية إقناع شيرين عبد الوهاب بالعودة له خاصة بعد التصالح بينهما.

وتطورت الأحداث ومالت شيرين عبد الوهاب لمحاولات حسام حبيب وكانت على وشك الاستجابة له لولا تدخل شقيقها وأسرتها .

واتفقت شيرين مع أسرتها على الابتعاد لبعض الوقت واستغلال هذه الفترة في علاج إدمانها على العقاقير الطبية المخدرة ودخول المستشفى للحصول على مساعدة نفسية لكن حسام لحق بها.

كان محامي شيرين عبد الوهاب، قد أعلن أن المطربة شيرين عبد الوهاب ما زالت تكن كل تقدير واحترام للفنان حسام حبيب.

وأصدر بيانا، جاء فيه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، بعد إعلانها عن التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الآونة الأخيرة.