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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف دولار لـ مستشار ترامب

ستيف بانون مستشار
ستيف بانون مستشار ترامب

طلبت وزارة العدل الأمريكية الاثنين من قاضٍ فيدرالي أن يحكم على ستيف بانون مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب بالسجن ستة أشهر، قائلة إنه اتبع 'استراتيجية سيئة النية من التحدي والازدراء' ضد لجنة الكونجرس التي تحقق في 6 يناير 2021 ، الهجوم على مبنى الكابيتول.

وأدين بانون ، 68 عامًا ، وهو شخصية سياسية يمينية متطرفة مؤثرة ، في يوليو بتهمتي ازدراء الكونجرس لتحديه أمر استدعاء، وفقا لـ رويترز

وكل تهمة يعاقب عليها بالسجن ما بين 30 يومًا إلى عام واحد وغرامة تتراوح بين 100 دولار إلى 100000 دولار.

ومن المقرر أن يحكم عليه أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي كارل نيكولز صباح الجمعة.

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وأخبر المدعون نيكولز في توصيتهم بالحكم الاثنين أن تصرفات بانون، بما في ذلك رفضه حتى يومنا هذا تقديم 'وثيقة واحدة' إلى لجنة الكونجرس، دفعتهم إلى التوصية بعقوبة سجن في الجزء العلوي من نطاق المبادئ التوجيهية للولايات المتحدة.

كما حثوا القاضي على فرض الحد الأقصى للغرامة البالغة 200000 دولار ، والتي قالوا إنهم استندوا إلى 'إصرار بانون على دفع الحد الأقصى للغرامة بدلاً من التعاون مع التحقيق المالي الروتيني الذي يقوم به مكتب المراقبة قبل إصدار الحكم'.

'طوال فترة انتظار هذه القضية ، استغل المدعى عليه سمعته السيئة - من خلال المؤتمرات الصحفية في قاعة المحكمة وبودكاست غرفة الحرب - ليُظهر للجمهور مصدر رفضه لسوء النية الامتثال لأمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة: تجاهل تام للحكومة العمليات والقانون '، وفقا لما كتب المدعون في ملفاتهم.

'تصريحات المتهم تثبت أن ازدرائه لم يكن يهدف إلى حماية الامتياز التنفيذي أو الدستور ، بل كان يهدف إلى تقويض جهود اللجنة للتحقيق في هجوم تاريخي على الحكومة'.

وقدم محامو بانون مذكرة حكم يوم الإثنين يقولون فيها إنه يجب الحكم على موكلهم تحت المراقبة فقط. إذا أصر القاضي على الحبس ، فيجب السماح لبانون بقضاء عقوبته في المنزل ، وليس في السجن ، على حد قولهم.

وجادلوا في مذكرتهم بأن بانون أدين بموجب قوانين يحكمها قانون قضائي 'عفا عليه الزمن' ، وأنه اعتمد على مشورة محاميه بعدم المثول أمام اللجنة.

وكتبوا 'تظهر وقائع هذه القضية أن سلوك السيد بانون كان قائمًا على اعتماده بحسن نية على نصيحة محاميه'.

أثناء المحاكمة ، حد نيكولز من نطاق دفاع بانون.

مُنع من القول إنه يعتقد أن اتصالاته مع ترامب تخضع لمبدأ قانوني يسمى الامتياز التنفيذي الذي يمكن أن يحافظ على سرية بعض الاتصالات الرئاسية. 

كما مُنع من الدفع بأنه اعتمد على مشورة محامٍ في رفض الامتثال.

وكان بانون مستشارًا رئيسيًا لحملة ترامب الجمهوري الرئاسية لعام 2016 ، ثم شغل منصب كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض خلال عام 2017 قبل الخلاف بينهما الذي تم تصحيحه لاحقًا.

بينما كان ينتظر الحكم بتهمة ازدراء الكونجرس إدانته، وجهت له هيئة محلفين في ولاية نيويورك بشكل منفصل تهم غسيل الأموال والتآمر لخداع المانحين في محاولة لمساعدة ترامب على بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ودفع بانون بأنه غير مذنب وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما إذا أدين بهذه التهم.

وتتشابه اتهامات الدولة مع التهم الفيدرالية الموجهة ضد بانون والعديد من الآخرين في أغسطس 2020.

لم تتم إدانة بانون في القضية الفيدرالية ، بعد أن عفا عنه ترامب خلال الساعات الأخيرة من رئاسته.

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