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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية التحرير بمغاغة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تواصل مديرية الصحة في المنيا لليوم الثاني قافلة طبية علاجية في قرية التحرير بمركز مغاغة على مدار يومين؛  وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة” وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

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وأوضح الدكتور محمد نادى  وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

 

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