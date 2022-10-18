خلافات الجيرة.. المتهمون بقتل شاب في عين شمس يمثلون الجريمة

اصطحبت جهات التحقيق اليوم الثلاثاء ، 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب إثر طلق ناري في منطقة عين شمس بسبب خلافات الجيرة إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شخص بدائرة قسم شرطة عين شمس،وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة منذ فترة

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة منذ فترة بين المجني عليه وعاطل بسبب خلافات الجيرة، فقام الأخير بالاستعانة باثنين من أصدقائه، وترصدوا للمجني عليه وقتلوه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.