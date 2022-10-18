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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس العمرانية والطالبية

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

 أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من مدارس أحياء العمرانية والطالبية لضمان سريان العام الدراسي الجديد بشكل منضبط بكافة الإدارات التعليمية .

حيث تفقد محافظ الجيزة عدد من الفصول الدراسية بمدارس الشهيد أسامه أحمد محمد الثانوية بنات ( أم الأبطال سابقا ) والشهيد النقيب محمد محمود الرسمية بحي العمرانية ومدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات بحي الطالبية . 

وحرص المحافظ على الإطلاع على نسب الحضور والغياب للطلاب وهيئة التدريس مشدداً على ضرورة تطبيق اللوائح المنظمة لنسب الغياب للطلاب لتحقيق الانضباط وتحقيق اقصي استفادة لهم فضلا عن متابعة الكثافات الطلابية بالفصول حرصاً على مستوي إستيعاب الطلاب وتحصيلهم التعليمي .

وخلال جولاته بالمدارس أجرى محافظ الجيزة حواراً مفتوحاً مع الطلاب حثهم فيه على ضرورة الاعتماد علي المدرسه في تحصيل المقررات الدراسية والابتعاد عن الدروس الخصوصية والسناتر والمراكز لما لها من اضرار على العملية التعليمية و الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح وتحقيق رفعة وطننا الغالى . 

حرص المحافظ على حضور الحصص الدراسية لمادة الأحياء بالمرحلة الثانوية واللغه الانجليزية والدراسات الإجتماعية والتربية الإسلامية للمرحلة الإعدادية واليوم الرياضي والمعامل مشددا علي مدراء المدارس بضرورة الالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية وتوافر الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب حفاظاً على العملية التعليمية .

وشدد محافظ الجيزة علي وجود مشرف بكل دور بالمدرسة بالاضافه الي مشرف عام علي الأدوار لمتابعه تواجد المشرفين بأماكنهم مؤكداً علي تنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب ومواقيت الفسحه حفاظاً على سلامه الطلاب ومنع التدافع . 

وخلال تفقد مدرسه الشهيد اسامه أحمد محمد  حضر المحافظ محاضرة الوسائط المتعددة والتي تم عرض فيلما وثائقيا عن التغيرات المناخية والجهود التي تنفذها الدوله للتعامل معها مؤكداً اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية .

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء العمرانية والطالبية بعدم السماح بوجود الاشغالات والباعه الجائلين بمحيط المدارس وتوفير حرم امن لسير الطلاب والتنسيق مع مدراء المدارس بتنظيم عملية خروج ودخول الطلاب بالفترات الأولي والثانية.  

كما وجه برفع مستوى النظافة داخل المدرسة وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب للطلاب  . 

و أكد محافظ الجيزة أنه يتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير العملية التعليمية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية . 

رافق المحافظ خلال جولته  محمد نور السكرتير المساعد واشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم  وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة  وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وسمير عويضه واشرف تامر رؤساء أحياء العمرانية والطالبية .

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الدروس الخصوصية محافظ الجيزة الجيزة العملية التعليمية المناهج الدراسية الإدارات التعليمية الكتب الدراسية

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